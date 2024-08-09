Во Владивостоке спящие мужчины со шприцами напугали жителей одного из домов

Во Владивостоке жители бухты Тихой бьют тревогу из-за мужчин, регулярно засыпающих в подъездах домов в состоянии помутнённого разума. По словам местных, эти люди, часто встречающиеся на лестничных клетках, выглядят как наркоманы, сообщает ИА PrimaMedia.
Один из инцидентов произошёл 8 августа в доме на улице Монтажной, когда на последнем этаже первого подъезда были найдены граждане, уснувшие, предположительно, сразу после употребления запрещенных веществ. Вокруг них валялись шприцы и другие атрибуты, намекающие на употребление запрещенных веществ. Очевидцы поделились своими наблюдениями в социальных сетях.
«По всей видимости, они давно облюбовали себе это место. Мы очень просим помощи, общественного резонанса», — выражают свое мнение жители.
Как сообщили ИА PrimMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, полиция проверяет информацию из социальных сетей об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на улице Монтажной. Личности участников видеозаписи устанавливаются.
«Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ», — заявили в полиции.
Напомним, сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Приморскому краю пресекли деятельность наркопритона в одной из квартир на улице Шошина во Владивостоке. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 36-летняя женщина, проживающая в указанной квартире. Установлено, что она регулярно предоставляла своё жильё наркозависимым для приготовления и употребления наркотических средств.