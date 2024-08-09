Во Владивостоке спящие мужчины со шприцами напугали жителей одного из домов

Один из инцидентов произошёл 8 августа в доме на улице Монтажной, когда на последнем этаже первого подъезда были найдены граждане, уснувшие, предположительно, сразу после употребления запрещенных веществ. Вокруг них валялись шприцы и другие атрибуты, намекающие на употребление запрещенных веществ. Очевидцы поделились своими наблюдениями в социальных сетях.