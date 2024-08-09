Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке спящие мужчины со шприцами напугали жителей одного из домов

Полиция начала проверку по одному из инцидентов.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке жители бухты Тихой бьют тревогу из-за мужчин, регулярно засыпающих в подъездах домов в состоянии помутнённого разума. По словам местных, эти люди, часто встречающиеся на лестничных клетках, выглядят как наркоманы, сообщает ИА PrimaMedia.

Один из инцидентов произошёл 8 августа в доме на улице Монтажной, когда на последнем этаже первого подъезда были найдены граждане, уснувшие, предположительно, сразу после употребления запрещенных веществ. Вокруг них валялись шприцы и другие атрибуты, намекающие на употребление запрещенных веществ. Очевидцы поделились своими наблюдениями в социальных сетях.

«По всей видимости, они давно облюбовали себе это место. Мы очень просим помощи, общественного резонанса», — выражают свое мнение жители.

Как сообщили ИА PrimMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, полиция проверяет информацию из социальных сетей об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на улице Монтажной. Личности участников видеозаписи устанавливаются.

«Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ», — заявили в полиции.

Напомним, сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Приморскому краю пресекли деятельность наркопритона в одной из квартир на улице Шошина во Владивостоке. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 36-летняя женщина, проживающая в указанной квартире. Установлено, что она регулярно предоставляла своё жильё наркозависимым для приготовления и употребления наркотических средств.