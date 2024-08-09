Мост через Тулучинку в Ванинском районе капитально отремонтировали

В Ванинском районе капитально отремонтировали мост через реку Тулучинку. Таким образом органы исполнительной власти района выполняют поручения врио губернатора края Дмитрия Демешина, подчёркивающего, что работы, не требующие серьезных финансовых вложений, должны быть выполнены оперативно и качественно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Администрация села Тулучи по просьбе жителей оперативно отремонтировала мост, провести работы помог подрядчик, который занимается строительством железной дороги. В ходе ремонта заменили покрытие моста, обновили ограждение.