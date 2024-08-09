Проливные дожди и сильная жара: синоптики объяснили, что происходит с погодой в Алматы

«Ничего страшного в нынешнем влажном лете для энтомофауны Алматы нет. Я не сказал бы, что дожди аномальны, если оценивать климатические сводки последние лет 20. К примеру, после такого лета за счет обилия кормовой базы будут себя хорошо чувствовать фитофаги — насекомые, питающиеся растениями. Но природа обладает замечательным механизмом саморегуляции. Такая влажная погода способствует и вспышкам различных энтомопатогенных (поражающих насекомых) грибов и вирусов. Влаголюбивые виды получат преимущество. Те же комары будут иметь возможность размножаться больше и дольше. Власти через организации биозащиты должны, конечно же, обеспечить мониторинг численности вредителей и своевременную борьбу при вспышках».