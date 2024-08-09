Проливные дожди и сильная жара: синоптики объяснили, что происходит с погодой в Алматы

В Алматы стоит сильная жара. А ведь не так давно горожане жаловались на весьма дождливое лето с обильными осадками, сопровождающимися раскатами грома и порывами ветра.
С начала весны мегаполис заливало частыми дождями, следом пришла волна жары, которая не сдает позиций. К слову, сегодня, 9 августа, в Алматы прогнозируется самый жаркий день в первой декаде августа — до +38°С.
Редакция обратилась к ведущему инженеру-синоптику филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулету Кисебаеву, чтобы узнать, является ли такая погода нормой для лета в нашем регионе.
Как объяснил специалист, климатические показатели оцениваются по двум параметрам: согласно среднемесячной температуре воздуха и месячной сумме осадков.
"Согласно данным двух параметров, среднемесячная температура воздуха прошедшего июля в городе Алматы была в пределах климатической нормы. Норма для Алматы — это +24°С. В этом пределе и была температура воздуха в этом месяце. Зафиксировано лишь незначительное превышение нормы на 0,7°С.
Говоря об осадках — их климатическая норма для города Алматы в июле равна 43 мм, сказал синоптик.
«Если говорить об отклонениях от нормы, то замечу — такие показатели фиксировались в Алматы и раньше: в июле 2016 года, в 1993 и 1988 годах. Поэтому это не аномалия для нашего региона».
При этом в отличие от осадков в июле 2024 года в вышеуказанные годы их количество было даже больше — они превысили две климатические нормы, перевалив за 100 мм.
Весной алматинцы также наблюдали обильные дожди. И на этот счет синоптик рассказал следующее.
«Говоря о весенних дождливых месяцах, нужно понимать, что весна — это переходный сезон года. И нужно брать во внимание климатический факт того, что у нас должно быть большое количество осадков, особенно в предгорных и горных районах юга и юго-востока страны. Месячная норма осадков в мае в Алматы — 105 или 106 мм».
В период с мая по июль в мегаполисе активизируется конвективная грозовая деятельность. Это те месяцы, когда и бывают грозы, а при грозе — порывистые ветры, временами даже градовые явления.
Он рассказал, что в Алматы жаркое лето наблюдается последние годы. Приблизительно последние 5 лет. Особенно это касается июля месяца.
«Если построить график временного хода среднемесячной температуры июля и учесть сумму осадков, то мы увидим, что график температуры за годы будет постепенно повышаться. И основное повышение температур как раз-таки выпадает в 2000 годы. Тренд на повышение начался в 2000-х годах».
По словам гидрометеорологов, самыми дождливыми в Алматы были годы до 1980-х. Они же и стали самыми холодными.
В ближайшие три дня в Алматы погода будет следующей:
9 августа станет самым жарким днем на этой неделе — +36+38°С.
А в субботу и в воскресенье, 10 и 11 августа, в связи с прохождением фронтальных разделов ожидается небольшой спад жары до +33+35°С. Во второй половине дня, или ближе к вечеру, возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.
В свою очередь зоологи также дали Zakon.kz оценку последствий обильных дождей этой весной и летом. По мнению заведующего лабораторией энтомологии Института зоологии КН МНиВО РК Сергея Колова, аномального в проливных дождях за последние месяцы он ничего не видит.
«Ничего страшного в нынешнем влажном лете для энтомофауны Алматы нет. Я не сказал бы, что дожди аномальны, если оценивать климатические сводки последние лет 20. К примеру, после такого лета за счет обилия кормовой базы будут себя хорошо чувствовать фитофаги — насекомые, питающиеся растениями. Но природа обладает замечательным механизмом саморегуляции. Такая влажная погода способствует и вспышкам различных энтомопатогенных (поражающих насекомых) грибов и вирусов. Влаголюбивые виды получат преимущество. Те же комары будут иметь возможность размножаться больше и дольше. Власти через организации биозащиты должны, конечно же, обеспечить мониторинг численности вредителей и своевременную борьбу при вспышках».
Относительно состояния растительного мира мегаполиса прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции Инга Бабай.
«Для климата характерны сухие и влажные цикличные периоды. Так, для Алматы средняя норма осадков в год составляет 673 мм. При этом в сухой цикл может выпадать всего 298 мм, как в 1917 году, а во влажный — 1013 мм (2016 г.). Поэтому считаю, что летом этого года не происходит ничего аномального».
Влияние обильных осадков на экосистему мегаполиса ботанику видится положительным.
«Обильные дожди благотворно повлияют на общую экологическую обстановку путем снижения пылевых и вредных частиц в воздухе. Всем станет просто легче дышать. Для зеленого фонда это тоже положительный фактор, так как деревья, высаженные в городе, привлечены из лесного пояса нашей планеты, где количество осадков доходит до 1000 мм в год. Обильные дожди позволят растениям больше получать влаги и тем самым увеличить продолжительность роста и вегетации, а промытые дождем листья смогут более эффективно поглощать углекислый газ и выделять кислород».
Она полагает, что естественные водоемы Алматы при этом увеличат запас воды, реки станут более полноводными.