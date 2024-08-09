В Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси и продавать алкоголь

Соответствующий закон опубликован на сайте правительства.
Так, трудовым мигрантам нельзя будет работать в легковом такси, торговать алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.
Глава региона подчеркнул, что для подготовки работодателей к отстранению мигрантов, бизнесменам дали время — указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
«Вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжаем анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения», — подчеркнул Михаил Котюков.
О запрете говорят давно. Причина запретов связана с частыми жалобами на мигрантов. Недавно таксист иностранного происхождения завысил цену за поездку и избил отказавшегося платить пассажира. И это лишь один из примеров.
Кроме того, в крае продолжаются рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. Совместно с военным следственным отделом иностранцев и новых граждан ставят на учет в военкомате. Некоторые мигранты уже заключили контракт и служат в армии.