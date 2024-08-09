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В Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси и продавать алкоголь

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о запрете нескольких видов деятельности для мигрантов.

Источник: Агентство «Москва»

Соответствующий закон опубликован на сайте правительства.

Так, трудовым мигрантам нельзя будет работать в легковом такси, торговать алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Глава региона подчеркнул, что для подготовки работодателей к отстранению мигрантов, бизнесменам дали время — указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжаем анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения», — подчеркнул Михаил Котюков.

О запрете говорят давно. Причина запретов связана с частыми жалобами на мигрантов. Недавно таксист иностранного происхождения завысил цену за поездку и избил отказавшегося платить пассажира. И это лишь один из примеров.

Кроме того, в крае продолжаются рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства. Совместно с военным следственным отделом иностранцев и новых граждан ставят на учет в военкомате. Некоторые мигранты уже заключили контракт и служат в армии.

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