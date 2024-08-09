Политехнический университет в Перми принял по квоте СВО более 50 первокурсников

По итогам приемной кампании в этом году, в пермский Политех зачислено 2348 первокурсников. Заявлений на поступление было направлено более 30 тысяч, что на 10% больше, чем в предыдущий год. Средний конкурс по университету в этом году составил 7 человек на место, тогда как по факультетам он варьируется от 3 до 40. Самый высокий зафиксирован на такое направление подготовки, как «Автоматизация технологических процессов и производств» — 25 человек на место.