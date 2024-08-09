Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные, с 9 по 11 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем будет держаться на отметке 32−34°, ночью столбик термометра покажет 16−18°. Ветер преимущественно северный — ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность, днем температура воздуха 33° осадков не ожидается. Ветер всего 2 м/с.
На выходных, в субботу и воскресенье, будет переменная облачность. Утром и днем в отдельных районах кратковременный дождь, возможно с грозой. Ветер северной ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью в пределах 15−20°, на Азовском побережье 19−24°, в юго-восточных предгорных районах края 11−16°.
Днем воздух прогреется до 30−35°, местами в юго-восточных предгорных районах 26−31°; в горах ночью 8−13°, днем 19−24°.
На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23°, днем 29−34°.