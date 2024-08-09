Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные, с 9 по 11 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем будет держаться на отметке 32−34°, ночью столбик термометра покажет 16−18°. Ветер преимущественно северный — ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.