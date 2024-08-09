Пробка длиной в километры: автолюбители застряли на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке произошло ДТП, из-за чего встало дорожное движение. Toyota Land Cruiser врезался в мотоцикл, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, пробка начинается на Университетском проспекте. Движение встало: люди не могут проехать на море. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, передает Vladivostok1.
О пострадавших не сообщается. Некоторые очевидцы отметили, что длина пробки составляет около шести километров.
Напомним, в районе аэропорта Владивостока зафиксировали массовую аварию: фура столкнулась с 11 легковушками. Транспортные средства сильно повредились, некоторые сжались, словно консервные банки. Пострадал шестилетний мальчик, его госпитализировали.
Ранее «КП» писала, что в сети опубликовали кадры с места происшествия, полиция проводит проверку.