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Пробка длиной в километры: автолюбители застряли на острове Русский

Во Владивостоке на острове Русский дорогу сковало пробками.

Источник: Комсомольская правда

На острове Русский во Владивостоке произошло ДТП, из-за чего встало дорожное движение. Toyota Land Cruiser врезался в мотоцикл, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, пробка начинается на Университетском проспекте. Движение встало: люди не могут проехать на море. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, передает Vladivostok1.

О пострадавших не сообщается. Некоторые очевидцы отметили, что длина пробки составляет около шести километров.

Напомним, в районе аэропорта Владивостока зафиксировали массовую аварию: фура столкнулась с 11 легковушками. Транспортные средства сильно повредились, некоторые сжались, словно консервные банки. Пострадал шестилетний мальчик, его госпитализировали.

Ранее «КП» писала, что в сети опубликовали кадры с места происшествия, полиция проводит проверку.