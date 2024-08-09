Главные новости 9 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 августа 2024 года.
В Минобороны сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ
Российские ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА в различных регионах РФ, включая Черное море, где также уничтожено семь безэкипажных катеров.
Рост пенсий и майнинг крипты: какие новые законы подписал Путин
8 августа президент Путин подписал законы, включая штрафы до 600 тыс. руб. за распространение литературы о наркотиках без соответствующей маркировки. Новые законы также касаются пенсий, защиты интересов граждан и воинского учета мигрантов.
Бакальчук и Мирзоян оценили перспективы ребрендинга Wildberries
Wildberries сохранит бренд после объединения с рекламным оператором Russ, но для совместного предприятия разработают новый бренд и логотип. Бакальчук подтвердила, что Wildberries останется, параллельно решаются организационные вопросы.
Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США
По данным Ipsos, 42% опрошенных готовы проголосовать за вице-президента Камалу Харрис, обгоняя Дональда Трампа на 5 п.п. (у Трампа 37%). Опрос проводился с 2 по 7 августа среди более 2 тыс. избирателей с погрешностью 3 п.п.
Эксперт спрогнозировал, какой будет экономика РФ после СВО
Россия столкнется с экономическими изменениями после спецоперации на Украине, но обвала ВВП не будет, заявил экономист Михаил Задорнов. Ожидается замедление в ОПК и металлургии, рост миграции и изменение структуры бюджета, сократятся расходы на оборону, потребуются средства на адаптацию и поддержку инвалидов.