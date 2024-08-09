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Нижегородское МЧС предупредило о сильных дождях 9 и 10 августа

В Нижнем Новгороде в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас в Колумбусе: +23° 5 м/с 89% 733 мм рт. ст. +22°
Источник: НИА-Нижний Новгород

По прогнозу синоптиков, до конца сегодняшнего дня в городе и районах области возможны затяжные ливни. Ненастная погода сохранится ночью и в субботу утром.

Водителям рекомендовано снижать скорость движения из-за ухудшения видимости во время осадков. Также во время ливня ухудшается видимость и сцепление колес с проезжей частью.

Возможно размягчение и размывание обочин и грунтовых дорог. Повышается вероятность затоплений дорог, низководных мостов, затруднений в работе всех видов транспорта, образования оползней.

Ранее сообщалось, что дожди и умеренное тепло прогнозируются в Нижегородской области на этой неделе.