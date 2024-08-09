Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок заключения переданной из Вьетнама уроженки Ростова истечет через 1,5 года

Осужденная во Вьетнаме уроженка Ростова Мария Дапирка планирует выйти на свободу через 1,5 года.

Источник: Комсомольская правда

Срок заключения уроженки Ростова-на-Дону Марии Дапирки, которая ранее была осуждена во Вьетнаме и передана России, истечет в конце января 2026 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Ленинского районного суда.

Изначально в 2018 году суд Хошимина приговорил ростовчанку к пожизненному заключению. В августе 2024 года генконсул РФ в Хошимине сообщил, что Дапирку передали в Россию.

В районном суде Ростова в феврале 2023 года для осужденной утвердили 13 лет 4 месяца колонии общего режима с учетом срока содержания под стражей с 23 августа 2014 по 14 июня 2018 года. Также засчитывался период с 14 июня 2018 года по дату фактической передачи в Россию.

Известно, что в 2024 году в России для осужденной «подходит срок на право условно-досрочного освобождения».

Напомним, в 2014 году путешественницу задержали с наркотиками по пути из Таиланда в Россию в аэропорту Хошимина. Молодая женщина отрицала вину, а ее родители утверждали, что запрещенный груз в чемодан спрятал жених дочери. Четыре года решался вопрос о смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.