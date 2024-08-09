Срок заключения переданной из Вьетнама уроженки Ростова истечет через 1,5 года

Срок заключения уроженки Ростова-на-Дону Марии Дапирки, которая ранее была осуждена во Вьетнаме и передана России, истечет в конце января 2026 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Ленинского районного суда.
Изначально в 2018 году суд Хошимина приговорил ростовчанку к пожизненному заключению. В августе 2024 года генконсул РФ в Хошимине сообщил, что Дапирку передали в Россию.
В районном суде Ростова в феврале 2023 года для осужденной утвердили 13 лет 4 месяца колонии общего режима с учетом срока содержания под стражей с 23 августа 2014 по 14 июня 2018 года. Также засчитывался период с 14 июня 2018 года по дату фактической передачи в Россию.
Известно, что в 2024 году в России для осужденной «подходит срок на право условно-досрочного освобождения».
Напомним, в 2014 году путешественницу задержали с наркотиками по пути из Таиланда в Россию в аэропорту Хошимина. Молодая женщина отрицала вину, а ее родители утверждали, что запрещенный груз в чемодан спрятал жених дочери. Четыре года решался вопрос о смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.