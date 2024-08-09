Срок заключения переданной из Вьетнама уроженки Ростова истечет через 1,5 года

В районном суде Ростова в феврале 2023 года для осужденной утвердили 13 лет 4 месяца колонии общего режима с учетом срока содержания под стражей с 23 августа 2014 по 14 июня 2018 года. Также засчитывался период с 14 июня 2018 года по дату фактической передачи в Россию.