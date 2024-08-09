В Красноярске начали ремонтировать улицу Быковского

В городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, что сейчас рабочие демонтируют старые бордюры и ведут земляные работы, чтобы создать новые тротуары для пешеходов.
Общая протяженность ремонтируемого участка от проспекта Металлургов до улицы Устиновича — 640 м. В планах обновить дорожное покрытие и привести в порядок тротуары.
Кроме улицы Быковского в Зеленой Роще отремонтируют еще три улицы. На Ферганской подрядчик уже приступил к фрезерованию асфальта. На Комарова и Николаева работы начнутся в самое ближайшее время.