Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске начали ремонтировать улицу Быковского

В Зеленой Роще Красноярска начался ремонт улицы Быковского.

В городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, что сейчас рабочие демонтируют старые бордюры и ведут земляные работы, чтобы создать новые тротуары для пешеходов.

Общая протяженность ремонтируемого участка от проспекта Металлургов до улицы Устиновича — 640 м. В планах обновить дорожное покрытие и привести в порядок тротуары.

Кроме улицы Быковского в Зеленой Роще отремонтируют еще три улицы. На Ферганской подрядчик уже приступил к фрезерованию асфальта. На Комарова и Николаева работы начнутся в самое ближайшее время.