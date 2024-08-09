Во Владивостоке торжественно стартовал первый для города SUP Fest

В бухте Патрокл во Владивостоке 9 августа совсем не спокойно. Пляж полон спортивных игр и зрелищ. Именно сегодня здесь официально открыли первый в практике дальневосточной столицы Sup Fest (12+), который также называют фестивалем пляжных видов спорта. На церемонии выступили мэр Владивостока Контантин Шестаков и представители основных партнеров мероприятия. А их не мало, сообщает ИА PrimaMedia.
Еще до официального открытия Sup Fest в бухте началось веселье. На Патрокле стартовали танцевальные состязания. Дети и взрослые — любители хип-хопа, вышли на сцену, чтобы в парном сражении показать, кто из них лучший. Определял победителя Rhytmh Gate. Затем добавились соревнования по брейку и дэнсхоллу. Судьей последнего стиля стал Daha Ice Cream.
Для тех, кому неинтересны танцы, проходили соревнования по пляжному теннису. Игра была зрелищной и оживленной. Не обошлось и без падений среди игроков.
Также можно было понаблюдать за пловцами на sup-бордах. Это зрелище расслабляющее и неспешное.
В ожидании открытия фестиваля люди могли взять бесплатное мороженое и свежевыжатый апельсиновый сок, бутылочку воды, посидеть на мягких креслах или сделать временную татуировку. Ищущие новое жилье могли провести время с пользой и узнать больше о квартирах на Патрокле.
Организовали первый для практики Владивостока Sup Fest беговой клуб RunDNSRun и рекламное агентство Edyson совместно с Федерацией серфинга Приморского края, городской Федерацией волейбола и Федерацией тенниса Приморья. Генеральный партнер — бренд бытовой техники Haier. Свою поддержку оказала и администрация Владивостока и правительство края. Партнерами выступили Альфа банк, Ингосстрах, СТС, Slavda, DNS City.
На открытии присутствовали глава Владивостока Константин Шестаков, директор департамента бытовой электроники Haier Анна Дахундаридзе, генеральный продюсер клуба RunDNSRun Александрина Кучина и спортивный директор клуба Ольга Гаева.
«Наш фестиваль большой — это абсолютно про море, про бухту Патрокл, про солнечную погоду. Для нас это очень важно. Город Владивосток в текущем году — молодежная столица, и подобные мероприятия обязаны были пройти здесь. Искренне хотелось бы услышать, что вам все понравилось, и вы хотите проводить подобные мероприятия каждый год», — поделился Константин Шестаков.
О значимости мероприятия рассказала Анна Дахундаридзе.
«Это первый дальневосточный фестиваль. И, если честно, я мечтала о том, чтобы стать его партнером уже полтора года. Sup — это очень круто, очень полезно. Ваш город — это самый правильный город для проведения таких фестивалей», — сообщила она.
Идея провести мероприятие, по словам организаторов, зародилась четыре года назад. В состязаниях участвуют как профессионалы, так и любители. После церемонии открытия начались соревнования по пляжному волейболу. Болельщики собрались у трибун и оживленно наблюдали за игрой.
«Очень круто, что для молодежи и нашего народа приморского мы устраиваем подобные мероприятия, чтобы проводить время, чтобы все находились здесь, рядышком, у моря», — поделился руководитель отдела продаж диллерского центра Haval Алексей Изотов.
Для всех желающих прошли мастер-классы по танцам и Sup-серфингу. Кстати, последний проводили для детей. Организатором выступила школа Sup-серфинга Panda Sup. И детям сказали сразу: кто не слушается — тот отжимается, ведь без дисциплины в спорте никак.
В следующих годах планируется расширить спортивную программу этого фестиваля. На Патрокле он продлится три дня. Участники спортивных соревнований сражаются за приз в два миллиона рублей.