Во Владивостоке торжественно стартовал первый для города SUP Fest

«Наш фестиваль большой — это абсолютно про море, про бухту Патрокл, про солнечную погоду. Для нас это очень важно. Город Владивосток в текущем году — молодежная столица, и подобные мероприятия обязаны были пройти здесь. Искренне хотелось бы услышать, что вам все понравилось, и вы хотите проводить подобные мероприятия каждый год», — поделился Константин Шестаков.