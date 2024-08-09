В выходные на Татышеве красноярцы смогут бесплатно пройти обследование

В эти выходные, 10 и 11 августа, красноярцев приглашают на остров Татышев бесплатно проверить здоровье, сообщает администрация.
Регистрация начнется в 10:00 на площадке ГТО. Специалисты мобильного центра «Лаборатория здоровья» будут вести прием до 17:00. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт и полис.
Желающие смогут проверить состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазное давление, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, оценить состояние в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса.