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В выходные на Татышеве красноярцы смогут бесплатно пройти обследование

В выходные красноярцев приглашают на остров Татышев бесплатно проверить здоровье.

Источник: Freepik

В эти выходные, 10 и 11 августа, красноярцев приглашают на остров Татышев бесплатно проверить здоровье, сообщает администрация.

Регистрация начнется в 10:00 на площадке ГТО. Специалисты мобильного центра «Лаборатория здоровья» будут вести прием до 17:00. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт и полис.

Желающие смогут проверить состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, внутриглазное давление, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, оценить состояние в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса.

здоровье