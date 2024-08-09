Минному городку во Владивостоке снова пообещали аттракционы и даже солярий

Стало известно, кто займется благоустройством парка Минного городка в приморской столице. Согласное постановлению, которое подписал глава города Константин Шестаков, работы проведет ООО «Парк Владивосток». Концессионное соглашение с организацией заключат без проведения конкурса, так как другие компании не подали свои заявления.
Согласно условиям соглашения, концессионер должен реконструировать парк по всем требованиям и по проектно-сметной документации, соблюдать сроки работ, а также осуществлять техническое обслуживание Минного городка.
«Срок действия концессионного соглашения составляет период, начинающийся с даты заключения концессионного соглашения и заканчивающийся через 300 месяцев после указанной даты, но не позднее чем через 282 месяца, начинающихся с даты начала эксплуатации».
Работы поделят на два этапа. Во время первого концессионеру предстоит заняться коммерческой частью парка, то есть аттракционами, лодочной станцией, парковкой и другими объектами. Также необходимо установить спортивный газон площадью не меньше 3000, но не больше 3600 «квадратов».
Второй этап работ назвали «Часть публичного парка». Концессионеру необходимо установить фонтан, видовую площадку с навесом и деревянным настилом, уличную малую сцену, здание центра активного отдыха, двухуровневый солярий с песчаным покрытием и другие объекты.
Кроме этих работ компании предстоит провести и инженерно-технологическое оснащение, к примеру, провести систему водо- и электроснабжения, противопожарной защиты, установить оборудование для звукового оповещения и видеонаблюдение. Для маломобильных жителей и гостей города организуют парковочные места, санузлы и необходимую навигацию.
Ранее мы писали, что благоустроить парк хотят за 3 миллиарда рублей, однако судя по всему, сумма все-таки окажется больше. Капитальный грант, который предоставит концедент для выполнения работ в рамках второго этапа, составит 853 миллиона рублей, инвестиционный платеж — 1,8 миллиарда рублей, процентный платеж — миллиард рублей, эксплуатационный платеж — 1,65 миллиарда рублей. Таким образом общая сумма составит 5,3 миллиарда.