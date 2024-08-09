Минному городку во Владивостоке снова пообещали аттракционы и даже солярий

Стало известно, кто займется благоустройством парка Минного городка в приморской столице. Согласное постановлению, которое подписал глава города Константин Шестаков, работы проведет ООО «Парк Владивосток». Концессионное соглашение с организацией заключат без проведения конкурса, так как другие компании не подали свои заявления.

«Срок действия концессионного соглашения составляет период, начинающийся с даты заключения концессионного соглашения и заканчивающийся через 300 месяцев после указанной даты, но не позднее чем через 282 месяца, начинающихся с даты начала эксплуатации».

Работы поделят на два этапа. Во время первого концессионеру предстоит заняться коммерческой частью парка, то есть аттракционами, лодочной станцией, парковкой и другими объектами. Также необходимо установить спортивный газон площадью не меньше 3000, но не больше 3600 «квадратов».

Многие объекты, которые появятся на это этапе, будут одноэтажными, кроме парковки. Площадь лодочной станции с оборудованием и настилом должны быть не меньше 40 и не больше 60 квадратных метров, количество аттракционов — не меньше 15. Памятный камень «125 лет Владивостоку», открытый в 1985 году перенесут на подготовленное бетонное основание, а историческую локацию «Стена Минного городка» приведут в порядок и почистят.