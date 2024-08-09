Цветы к памятнику Абая возложили в Алматы

— День рождения великого поэта Абая Кунанбайулы — это особенный день для нашей страны, ведь на его творчестве выросло не одно поколение. Личность Абая почитается не только казахским народом, но и во всем мире. Важно, чтобы будущие поколения часто проводили такие встречи и вспоминали Абая. Радует, что студенты читают его стихи наизусть и повышают свою любовь к поэту.