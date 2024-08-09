Цветы к памятнику Абая возложили в Алматы

В мероприятии приняли участие заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Касымхан Бегманов, депутаты Мажилиса Парламента РК, генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй, писатели, ученые, представители интеллигенции, общественные деятели, студенты и гости города.
— День рождения великого поэта Абая Кунанбайулы — это особенный день для нашей страны, ведь на его творчестве выросло не одно поколение. Личность Абая почитается не только казахским народом, но и во всем мире. Важно, чтобы будущие поколения часто проводили такие встречи и вспоминали Абая. Радует, что студенты читают его стихи наизусть и повышают свою любовь к поэту.
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй добавила, что Абай не только является гордостью казахского народа, но и имеет высокую широкую репутацию во всем мире. Она напомнила, что в Пекине тоже установлен памятник Абаю.
— Такое общее почитание поэта создает важный культурный мост для укрепления взаимопонимания между Казахстаном и Китаем.
Мероприятие продолжилось концертом, где прозвучали строки из самых известных и любимых казахстанцами произведений Абая, выставкой книг и этнопродукции. Также в театре традиционного искусства «Алатау» состоится концерт-спектакль «Абай әлемі». Кроме того, в образовательных центрах и библиотеках города проходят конкурсы выразительного чтения стихов и слов назиданий Абая.
В целом в Алматы с 7 по 10 августа пройдет более 20 мероприятий ко Дню Абая.