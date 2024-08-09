На Кубани продлили ограничение на посещение лесов

Въезд транспортных средств в леса запрещен. Также нельзя использовать мангалы, разводить костры и сжигать мусор. Пешие прогулки жителям не запрещены, но при условии соблюдения правил противопожарной безопасности.
Передвигаться по лесу разрешено только тем, кто участвует в противопожарных мероприятиях: лесопожарным, пожарным, аварийно-спасательным формированиям, лесной охране, оперативным службам, добровольной дружине, а также спецтехнике.
Такие меры необходимы для обеспечения пожарной безопасности в связи с участившимися случаями возгораний, сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».