Движение 19 автобусов и электробусов изменится из-за перекрытия площади Минина

Участок площади Минина от Варварской до части Георгиевского съезда с 12 по 21 августа. Из-за ограничений изменится движение 19 маршрутов общественного транспорта.
Электробусы Э-17 и автобусы А-19, А-45, А-68, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, 226, 304 будут ходить по улицам Пискунова, Варварской в оба направления.
А-40, А-58, А-64, Т-97 в сторону улицы Минина будут следовать по улице Пискунова, а в направлении улицы Алексеевской — по Пискунова, Варварской, площади Минина.
Автобусы А-52, А-71, А-95 будут разворачиваться на площади Минина вокруг малого сквера.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что трамваи № 6 и 7 начнут ходить по полной схеме после 1 сентября.