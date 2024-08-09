Первый в Крыму «Атомкласс» откроют в Ялте

«Открываем второй “Кванториум” — он появится в школе № 2. На его создание был направлен 21 млн рублей из федерального бюджета и еще 6 млн на ремонт помещений из муниципального бюджета. Плюс — три центра допобразования “Точка Роста” — в Краснокаменской, Симеизской и Ливадийской школах. Открываем и Межшкольный учебно-производственный комбинат, где ученики, не отрываясь от школьной программы, смогут получить рабочую специальность», — перечислила Янина Павленко.