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Первый в Крыму «Атомкласс» откроют в Ялте

Кроме того, в городе появятся новые «Точки роста» и «Кванториум».

Источник: соцсети

Первый в Крыму «Атомкласс» откроют в Ливадийской школе благодаря выигранному гранту «Росатома». Его цель — развивать естественнонаучное и математическое образование, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко.

«Открываем второй “Кванториум” — он появится в школе № 2. На его создание был направлен 21 млн рублей из федерального бюджета и еще 6 млн на ремонт помещений из муниципального бюджета. Плюс — три центра допобразования “Точка Роста” — в Краснокаменской, Симеизской и Ливадийской школах. Открываем и Межшкольный учебно-производственный комбинат, где ученики, не отрываясь от школьной программы, смогут получить рабочую специальность», — перечислила Янина Павленко.

образование