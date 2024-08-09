Заполонил машину игрушками: челябинец превратил свой автомобиль в детское такси

44-летний Валерий Артишов после военной службы по контракту в ПВО выбрал для себя профессию таксиста. После пяти лет работы мужчина решил, что впредь будет ездить только на детском тарифе: по его словам, с детьми ему ездить комфортнее, чем со взрослыми.
Для маленьких пассажиров Валерий создал в своем автомобиле особые условия. Кругом лежат игрушки, играет детское радио.
— Для ребенка поездка спокойнее проходит в атмосфере, приближенной к празднику. Это же лучше, чем обычное «залипание» в телефоне. Больше половины детей капризничают, любят баловаться. А в машине вроде как надо вести себя хорошо, но есть и праздничный момент, — рассказал водитель Hornews.com.
Валерий завел и практику обмена игрушками: малыш может забрать понравившуюся, но взамен должен оставить что-то свое. Но только если в поездке он вел себя хорошо: зачастую детям трудно дается покидание «веселой машины», признается таксист.