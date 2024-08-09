Заполонил машину игрушками: челябинец превратил свой автомобиль в детское такси

— Для ребенка поездка спокойнее проходит в атмосфере, приближенной к празднику. Это же лучше, чем обычное «залипание» в телефоне. Больше половины детей капризничают, любят баловаться. А в машине вроде как надо вести себя хорошо, но есть и праздничный момент, — рассказал водитель Hornews.com.