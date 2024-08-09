Хлопок в небе услышали жители трех городов Ростовской области

В одном из пабликов VK сообщили о громком звуке, который якобы слышали в трех городах Ростовской области утром 9 августа.
Насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно. Комментариев под опубликованным постом не было, то есть жители Дона не стали подтверждать ситуацию.
Также не поступало комментариев от властей региона или Минобороны России. Кроме того, в указанный период времени серьезных происшествий не фиксировалось.
Напомним, 8 августа в соцсетях сообщали о двух громких хлопках.