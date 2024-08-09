Узбекистан продолжает помогать Казахстану поливной водой

Узбекистан направит Казахстану еще 500 миллионов кубометров воды. К такой договоренности пришли министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.
«Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах нашей страны. На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 миллиарда кубометров, что порядка на 500 миллионов кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло четыре миллиарда кубометров воды», — сообщили в казахстанском министерстве.
«Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик, в казахстанскую часть межгосударственного канала “Достык” стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой», — сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов Казахстана Молдир Абдуалиева.
Сообщается также, что в северной части Аральского моря увеличился объем воды. С начала года в Северное Аральское море поступило 1,1 миллиарда кубометров воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 миллиарда кубометров.