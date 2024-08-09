Узбекистан продолжает помогать Казахстану поливной водой

«Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах нашей страны. На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 миллиарда кубометров, что порядка на 500 миллионов кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло четыре миллиарда кубометров воды», — сообщили в казахстанском министерстве.