Жители Пермского края продолжают страдать от клещей

В этом году с начала сезона в больницы Прикамья обратилось 25,6 тысяч человек по поводу присасывания клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Большее количество пострадавших от клещей по-прежнему приходится на Добрянский, Ильинский, Карагайский, Очерский, Краснокамский округа и Пермский район.
По информации надзорного органа, в 47,1% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).