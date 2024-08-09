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Жители Пермского края продолжают страдать от клещей

От укусов насекомых пострадало уже более 25 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В этом году с начала сезона в больницы Прикамья обратилось 25,6 тысяч человек по поводу присасывания клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Большее количество пострадавших от клещей по-прежнему приходится на Добрянский, Ильинский, Карагайский, Очерский, Краснокамский округа и Пермский район.

По информации надзорного органа, в 47,1% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

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