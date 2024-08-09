Омский «Авангард» представил уникальную форму

Основной цвет формы — оранжевый. Он символизирует детство, радость и жизнь. Также оранжевая лента обозначает борьбу с лейкемией, с которой сражаются юные пациенты. Логотип «Авангарда» стал более мягким. Фамилии и номера игроков выполнены в мультяшном стиле.