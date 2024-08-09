Небольшое снижение температуры ожидает узбекистанцев в субботу и воскресенье

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По прогнозам синоптиков, 9 августа в Узбекистане еще сохранится очень жаркая сухая погода с температурой воздуха 40−42 градуса, местами воздух может прогреться до 45 градусов Цельсия. На выходных станет немного прохладнее.