Небольшое снижение температуры ожидает узбекистанцев в субботу и воскресенье

10 и 11 августа относительно прохладный воздух распространится на всю территорию республики: температура днем составит 33−38 градусов, по югу республики до 39−41 градусов.
В Ташкенте обещают небольшую облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, временами возможно усиление до 10−14 метров в секунду.
Температура в ночные часы в выходные составит 22−26 градусов, днем с 9 по 11 августа среднесуточная температура 34−39 градусов.
В предгорных и горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины, а также в отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь с грозой.
Порывы ветра 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 15−20 метров в секунду с пыльным поземком.