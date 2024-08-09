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Небольшое снижение температуры ожидает узбекистанцев в субботу и воскресенье

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По прогнозам синоптиков, 9 августа в Узбекистане еще сохранится очень жаркая сухая погода с температурой воздуха 40−42 градуса, местами воздух может прогреться до 45 градусов Цельсия. На выходных станет немного прохладнее.

Сейчас в Колумбусе: +23° 6 м/с 78% 736 мм рт. ст. +22°
Источник: Podrobno.uz

10 и 11 августа относительно прохладный воздух распространится на всю территорию республики: температура днем составит 33−38 градусов, по югу республики до 39−41 градусов.

В Ташкенте обещают небольшую облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, временами возможно усиление до 10−14 метров в секунду.

Температура в ночные часы в выходные составит 22−26 градусов, днем с 9 по 11 августа среднесуточная температура 34−39 градусов.

В предгорных и горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины, а также в отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Порывы ветра 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 15−20 метров в секунду с пыльным поземком.