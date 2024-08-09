В части Курской области сделали мобильный интернет и связь бесплатными

Согласно информации Минцифры, жители смогут бесплатно звонить на любые номера по всей России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. «Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора», — добавили в министерстве.