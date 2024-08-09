В части Курской области сделали мобильный интернет и связь бесплатными

Услуги связи и мобильного интернета будут доступны бесплатно для всех жителей восьми районов Курской области до завершения режима чрезвычайной ситуации, сказано в сообщении Министерства цифрового развития России.
С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.
Список районов включает: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.
Согласно информации Минцифры, жители смогут бесплатно звонить на любые номера по всей России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. «Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора», — добавили в министерстве.
Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета, сколько потребуется.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Курской области 7 августа после атаки украинских военных на регион. 9 августа в МЧС сообщили, что обстановка в регионе отнесена к ЧС федерального характера.
Нина Лютикова