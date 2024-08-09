Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В части Курской области сделали мобильный интернет и связь бесплатными

Услуги связи будут бесплатными на период действия режима чрезвычайной ситуации.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Услуги связи и мобильного интернета будут доступны бесплатно для всех жителей восьми районов Курской области до завершения режима чрезвычайной ситуации, сказано в сообщении Министерства цифрового развития России.

С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.

Минцифры России (цитата по «Интерфакс»)

Список районов включает: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.

Согласно информации Минцифры, жители смогут бесплатно звонить на любые номера по всей России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. «Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора», — добавили в министерстве.

Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета, сколько потребуется.

Минцифры России (цитата по «Интерфакс»)

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Курской области 7 августа после атаки украинских военных на регион. 9 августа в МЧС сообщили, что обстановка в регионе отнесена к ЧС федерального характера.

Нина Лютикова

связь