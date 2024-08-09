«Моя Мишель» представила клип «Облака»

«В новом клипе “Облака” мы оживляем обложки своих альбомов и делаем пасхалки к уже существующим работам, а также к тем, которые только будут выпущены. Например, к нашему грядущему лонгплею “Ангелы и не очень”, который выйдет совсем скоро…» — говорится в описании.