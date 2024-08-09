Мощная магнитная буря ударит по Новосибирской области 10 и 11 августа

Геомагнитная активность начнёт повышаться с вечера 9 августа и достигнет своего пика — шести баллов — примерно к 1:00 ночи 10 августа. Только с 13:00 буря будет постепенно спадать, и к 18:00 вечера магнитосфера станет спокойной.