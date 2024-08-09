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Мощная магнитная буря ударит по Новосибирской области 10 и 11 августа

Буря достигнет шести баллов.

Источник: ESA

В выходные 10 и 11 августа в Новосибирске ожидаются мощные магнитные бури. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитная активность начнёт повышаться с вечера 9 августа и достигнет своего пика — шести баллов — примерно к 1:00 ночи 10 августа. Только с 13:00 буря будет постепенно спадать, и к 18:00 вечера магнитосфера станет спокойной.

Однако вечером 10 августа буря снова начнёт усиливаться, и к 4:00 утра 11 августа снова достигнет шести баллов. С 13:00 буря начнёт ослабевать.

Отметим, что шестибалльная магнитная буря расценивается как уровень G2 — средняя буря.

Напомним, что магнитные бури могут влиять на здоровье метеозависимых людей. У них может возникать головная боль, усталость, снижение концентрации внимания и скачки артериального давления. Врачи советуют на период магнитных бурь избегать сильных физических нагрузок и переутомления, придерживаться здорового образа жизни.

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