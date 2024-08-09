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В Губахе по решению суда закрыли антисанитарную столовую

После отравления работников предприятия Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой № 3. Были выявлены нарушения, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы.

Источник: AP 2023

Продукты не маркировались должным образом, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием. Также в столовой были найдены насекомые.

У сотрудников общепита не было медицинских документов, которые необходимы для работы. В отношении ООО «Прогресс-Сервис» был составлен протокол об административном нарушении.

Руководство ООО было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В качестве наказания компании было назначено административное приостановление деятельности учреждения на срок 30 суток.

Судебные приставы выехали на адрес и опечатали двери антисанитарной столовой. Если двери будут вскрыты, что руководство будет привлечено к административной ответственности.