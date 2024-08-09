В Губахе по решению суда закрыли антисанитарную столовую

Продукты не маркировались должным образом, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием. Также в столовой были найдены насекомые.
У сотрудников общепита не было медицинских документов, которые необходимы для работы. В отношении ООО «Прогресс-Сервис» был составлен протокол об административном нарушении.
Руководство ООО было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В качестве наказания компании было назначено административное приостановление деятельности учреждения на срок 30 суток.
Судебные приставы выехали на адрес и опечатали двери антисанитарной столовой. Если двери будут вскрыты, что руководство будет привлечено к административной ответственности.