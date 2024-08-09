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Фирму в Ленинском районе Иркутска оштрафовали на 32 тысячи

Директор фирмы не оформил трудовые отношения с двумя охранниками.

Источник: Комсомольская правда

Должностное лицо привлекли к ответственности за то, что он не оформлял трудовые отношения, а также не выплачивал вовремя зарплату. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Было установлено, что, не смотря на требования, руководитель организации, которая находится в Ленинском округе Иркутска, не оформил трудовые отношения с двумя охранниками. Также им не выплатили зарплату после увольнения.

— В связи с этим прокуратура вынесла постановления о заведении дела об административных правонарушениях за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, а также за невыплату зарплаты, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь генеральный директор обязан выплатить штраф в размере 32 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четырех похитителей и вымогателей заключили под стражу в Иркутске.