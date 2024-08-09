Девочка, пострадавшая на озере Цинковое, идет на поправку

Напомним, вечером 3 августа группа из четверых человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на SUP-бордах по «Цинковому озеру», попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести, девочка 2012 года рождения в тяжёлом состоянии доставлена в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ». Позже тела троих погибших нашли и опознали.