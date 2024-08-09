Девочка, пострадавшая на озере Цинковое, идет на поправку

Девочка, пострадавшая на озере Цинковое в Кавалеровском округе, идет на поправку. Об этом рассказала в своём ТГ-канале (18+) председатель правительства Приморья Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалисты «тысячекоечной» больницы оказывают ей необходимую помощь в отделении нейрохирургии, следуя клиническим рекомендациям.
«Состояние ребенка — с положительной динамикой, на пути к выздоровлению. Она уже встает, прогуливается по коридору отделения. С ней работает психолог, рядом постоянно находится папа. Это большой шаг в борьбе за здоровье ребенка», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 3 августа группа из четверых человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на SUP-бордах по «Цинковому озеру», попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести, девочка 2012 года рождения в тяжёлом состоянии доставлена в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ». Позже тела троих погибших нашли и опознали.
Также отметим, что проезд к Цинковому озеру и шлюзовой системе сброса теперь ограничен. Кроме того, на этой территории запрещено купание. Ограничение проезда введено для безопасности людей.