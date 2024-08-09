«Малышарики»: лучшие песни

Ранее мы рассказали вам про лучшие композиции от «Смешариков». Теперь черед песен от их уменьшенных копий. «Малышарики» — это детские версии Кроша, Ежика, Нюши и других любимых персонажей. Шоу для самых маленьких, поэтому и композиции в нем в первую очередь обучают детей.
Колыбельная песня на манер зарубежной Twinkle Twinkle Little Star. Композиция о нелегкой судьбе Звездочки, которой приходится своим светом озарять большое небо. Судя по количеству прослушиваний этой песни, «Светит Звездочка в ночи» убаюкала немало детей.
Основная тема сериала и отличная композиция для начала утра. Привязчивый мотив буквально заедает в голове: «Солнышко проснулось, новый день на дворе». Ну, а для ребенка прослушивание темы из «Малышариков» может стать ритуалом для заряда хорошим настроением на весь день.
Своего рода танцевальный ска-трек со звуками котов и птиц об утренней зарядке. Под конец «Разминка» уходит в сторону дэнс-панка, так что не шевелиться под нее действительно сложно. Значит, свою задачу песня решает.
Есть отличный альбом «Малышарики. Все по-взрослому!». В нем разные музыканты исполняют песни для сериала. Пластинка в целом получилась разнообразной, советуем ее послушать даже не фанатам вселенной «Смешариков». Особенным вышел трек «Космос» Найка Борзова: мечтательный инди-рок о покорении новых планет.
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Простенький трек для тех, кто хочет увлечь чем-то ребенка во время долгой дороги. У «Малышариков» большая часть композиций — милые развивающие песенки для детей. Этот трек туда же. Идеально подходит, чтобы разучить его с чадом.
«Что бы было, что бы было, если б не было мочалки или мыла». Ода правильной гигиене тела, сделанная под игривую музыку. Хорошая возможность объяснить ребенку в доступной форме, почему нужно постоянно мыться. Ну, или хотя бы иногда.
Адаптация народной английской песни Old MacDonald Had a Farm. Хотя отечественному уху этот мотив тоже хорошо знаком. В композиции Малышарики знакомятся с деревенскими животными: коровами, поросятами, цыплятами и прочими друзьями человека, которых тот иногда ест.
Малышарики объясняют простым языком концепцию семьи. Что еще тут добавить? Совсем маленький ребенок поймет, как называть близких членов своей семьи, если еще не выучил.
Веселая композиция, с которой маленькие слушатели выучат русский алфавит. Среди подобных обучалок эта одна из лучших. В HiFi-стриминге Звук можно послушать сборники с лучшими песнями Малышариков и другой детский контент. Для этого нужна только подписка «СберПрайм». Оформить ее можно, нажав на кнопку ниже, — для наших читателей действует специальное предложение. Кстати, Звук — не единственное, что вы получите по подписке.