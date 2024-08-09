«Малышарики»: лучшие песни

Веселая композиция, с которой маленькие слушатели выучат русский алфавит. Среди подобных обучалок эта одна из лучших. В HiFi-стриминге Звук можно послушать сборники с лучшими песнями Малышариков и другой детский контент. Для этого нужна только подписка «СберПрайм». Оформить ее можно, нажав на кнопку ниже, — для наших читателей действует специальное предложение. Кстати, Звук — не единственное, что вы получите по подписке.