Ташкентцы отметят столетие со дня рождения великого актера Раджа Капура

Известно, что индийское кино занимает особое место не только в азиатской, но и в мировой киноиндустрии. Индия занимает первое место в мире по экспорту кинофильмов. В среднем за год здесь снимают более тысячи фильмов и показывают их более чем в 90 странах мира.