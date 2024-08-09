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Ташкентцы отметят столетие со дня рождения великого актера Раджа Капура

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На предстоящем ташкентском кинофестивале запланировали отметить столетие отца индийского кино легендарного Раджа Капура, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Информационная служба Ташкентского международного кинофестиваля сообщает, что в рамках 16-го Ташкентского международного кинофестиваля «Шедевр Шелкового пути» намечено отпраздновать 100-летие звезды Болливуда Раджа Капура.

Известно, что индийское кино занимает особое место не только в азиатской, но и в мировой киноиндустрии. Индия занимает первое место в мире по экспорту кинофильмов. В среднем за год здесь снимают более тысячи фильмов и показывают их более чем в 90 странах мира.

В истории ташкентских кинофестивалей запомнилось участие мегазвезд индийского кино Риши Капура и Раджа Капура. Также в наших фестивалях регулярно участвовали индийские кинематографисты: сын Раджа Капура Рандхир Капур, Митхун Чакраборти, Бомани Ирани, Кунал Капур, Наваб Шах и другие кинозвезды.

А во время ташкентского фестиваля 2021 года был установлен бюст Раджа Капура как символ уважения династии Капуров к узбекскому народу.