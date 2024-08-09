Для жителей Курской области собирают гуманитарную помощь в Иркутске

Красный Крест Приангарья открыл счет для сбора денег. Также будут принимать продукты, вещи и медицинские средства. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что в Иркутске готовы принять пострадавших и поселить их в пункты временного размещения, а также могут организовать оздоровительный отдых для детей из Курской области.