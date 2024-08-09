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Для жителей Курской области собирают гуманитарную помощь в Иркутске

Пункт сбора будет располагаться по улице Российская 20.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске начнет свою работу пункт сбора гуманитарной помощи жителям Курской области. Располагаться он будет на улице Российская 20. 6 августа регион был подвергнуть обстрелу и штурму беспилотников. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Красный Крест Приангарья открыл счет для сбора денег. Также будут принимать продукты, вещи и медицинские средства. Губернатор Игорь Кобзев заявил, что в Иркутске готовы принять пострадавших и поселить их в пункты временного размещения, а также могут организовать оздоровительный отдых для детей из Курской области.

— То, что произошло в Курской области, трагедия для всех страны. Прежде всего, мы обращаемся к неравнодушным жителям Иркутской области. Также за подписью губернатора будут направлены письма предпринимательскому сообществу, с обращением оказать помощь, — сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

В основном жители Курской области нуждаются в сухпайках, детских памперсах, средствах гигиены, в медицинских средствах и воде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завершила регистрация на выборы кандидатов в мэры.