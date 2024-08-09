Из-за срыва сроков капитального ремонта школы в Тайшете завели дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при исполнении муниципального контракта завели в Тайшетском районе. В ходе расследования в администрации муниципалитета провели обыски. Допрашиваются должностные лица.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с 2021 по 2022 годы неустановленные должностные лица администрации Тайшетского района, зная о невыполнении подрядчиком части работ при исполнении муниципального контракта на капремонт одной из школ Тайшета по госпрограмме Иркутской области «Развитие образования», приняли работы в полном объёме и подписали документы о приёмке.
На основании документов подрядчику выплатили 10 миллионов рублей, чем нанесли ущерб муниципальному бюджету. Однако, поскольку работы не были выполнены в полном объёме, контракт с подрядчиком расторгнут. Это, в свою очередь, привело к срыву сроков капремонта школы.