Из-за срыва сроков капитального ремонта школы в Тайшете завели дело

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с 2021 по 2022 годы неустановленные должностные лица администрации Тайшетского района, зная о невыполнении подрядчиком части работ при исполнении муниципального контракта на капремонт одной из школ Тайшета по госпрограмме Иркутской области «Развитие образования», приняли работы в полном объёме и подписали документы о приёмке.