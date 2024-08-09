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15 кирх и 7 замков: в Калининградской области появится туристический маршрут «Полесское кольцо»

Авторы проекта хотят рассказать об исторических памятниках на северо-востоке региона.

Правительство Калининградской области поддержало создание турмаршрута «Полесское кольцо». Об этом сообщает Интерфакс.

Проект победил в областном грантовом конкурсе 2024 года, опередив в финале 35 конкурентов. В маршрут включили 15 кирх, семь замков XIV—XX вв.еков, в том числе руинированных, и другие локации. Авторы намерены привлечь внимание к историческим памятникам на северо-востоке региона.

На объектах волонтёры уже убирают мусор с зарослями и складывают кирпичи, чтобы сделать старинные здания безопасными для гостей. Такие работы уже провели в кирхах Меляукена в Залесье и Ботенена в посёлке Тростники. Скоро волонтёры перейдут к кирхам Шёнвальде, Гольдбаха, Гросс Ширау, Попелькена, Петерсдорфа, пивоварне Лабиау и замку Каймен. До конца 2024 года запланировано более 20 субботников.

туризм и отдых