15 кирх и 7 замков: в Калининградской области появится туристический маршрут «Полесское кольцо»

На объектах волонтёры уже убирают мусор с зарослями и складывают кирпичи, чтобы сделать старинные здания безопасными для гостей. Такие работы уже провели в кирхах Меляукена в Залесье и Ботенена в посёлке Тростники. Скоро волонтёры перейдут к кирхам Шёнвальде, Гольдбаха, Гросс Ширау, Попелькена, Петерсдорфа, пивоварне Лабиау и замку Каймен. До конца 2024 года запланировано более 20 субботников.