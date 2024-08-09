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Омичи теперь могут летать на бизнес-джетах в Москву за 4,1 миллиона рублей

«Вельталь — Авиа» предлагает эксклюзивные рейсы на бизнес-джетах с ценами от 2,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В августе этого года частная авиакомпания «Вельталь — Авиа» начала предлагать услуги по бронированию бизнес-джетов для рейсов из Омска. Теперь омичи могут воспользоваться новым сервисом, который позволяет летать на бизнес-джетах в разные города России.

Рейсы в Москву выполняются на трех восьмиместных воздушных судах класса «Мидсайз джет». Билет на самый бюджетный вариант — перелет на борту Hawker 700 — стоит 2,6 млн рублей, в то время как самый дорогой билет обойдётся в 4,1 млн рублей.

Кроме того, авиакомпания предлагает рейсы в Санкт-Петербург за 5,3 млн рублей и в Сочи за 6,4 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что с 11 августа из Омска запустят прямые рейсы в Красноярск.