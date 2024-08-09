Омичи теперь могут летать на бизнес-джетах в Москву за 4,1 миллиона рублей

В августе этого года частная авиакомпания «Вельталь — Авиа» начала предлагать услуги по бронированию бизнес-джетов для рейсов из Омска. Теперь омичи могут воспользоваться новым сервисом, который позволяет летать на бизнес-джетах в разные города России.