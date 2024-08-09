Стало известно, кто выступит на закрытии Олимпийских игр

Церемония состоится в воскресенье 11 августа в Париже на стадионе «Стад де Франс».
По данным Variety, выступления артистов будут транслироваться из Лос-Анджелеса — города, где пройдут следующие летние Олимпийские игры 2028 года.
Кроме того, на торжественном закрытии гимн США исполнит певица H.E.R., сообщает People.
Также отмечается, что для мероприятия номер подготовил актер Том Круз. Он появится на «Стад де Франс» с олимпийским флагом и продемонстрирует трюки на мотоцикле. В дополнение к этому в записи покажут прыжок кинозвезды с парашютом, сделанный заранее в Голливуде.
Открытие Олимпиады-2024 состоялось 26 июля, на нем выступили Леди Гага и Селин Дион. Для последней это стало знаменательным событием: певица, у которой диагностирован редкий синдром мышечной скованности, не появлялась на сцене четыре года.
Другие музыканты, которые внесли свою лепту в организацию масштабного спортивного эвента, — Снуп Догг и Джин из K-pop-группы BTS. Оба получили возможность пронести по французской столице факел с олимпийским огнем. Кроме того, Снуп Догг был еще и репортером, освещавшим ход события в эфире канала NBC.