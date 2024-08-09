Стало известно, кто выступит на закрытии Олимпийских игр

Также отмечается, что для мероприятия номер подготовил актер Том Круз. Он появится на «Стад де Франс» с олимпийским флагом и продемонстрирует трюки на мотоцикле. В дополнение к этому в записи покажут прыжок кинозвезды с парашютом, сделанный заранее в Голливуде.