Метро «Достоевская» и «Спасская» перестанут работать на несколько дней

А с 17 по 18 августа закроют только одну «Спасскую» для входа, выхода и пересадки. Пассажирам предлагают пользоваться станциями «Сенная площадь», «Садовая». Кроме того, движение поездов по «оранжевой» ветке будет идти от станции «Улица Дыбенко» до станции «Достоевская» и далее до станции «Садовая» Линии 5. Интервал движения: