Советский парк в Омске обзавёлся новой световой вывеской

Советский парк радует своих посетителей недавно установленной стильной световой вывеской с названием парка.
«Теперь вас встречает стильная световая вывеска с названием парка, которая красиво подсвечивает пространство и создает праздничную атмосферу», — сообщили в телеграм-канале «Городские парки».
На фоне этого обновления стоит отметить, что ранее в Советском парке была проведена реставрация надписи «Привет, Омск», которая была повреждена вандалами. В связи с этим местные власти призвали граждан бережно относиться к имуществу парка и сообщать полиции о любых актах вандализма.