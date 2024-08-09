Советский парк в Омске обзавёлся новой световой вывеской

На фоне этого обновления стоит отметить, что ранее в Советском парке была проведена реставрация надписи «Привет, Омск», которая была повреждена вандалами. В связи с этим местные власти призвали граждан бережно относиться к имуществу парка и сообщать полиции о любых актах вандализма.