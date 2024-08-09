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Советский парк в Омске обзавёлся новой световой вывеской

Обновлённая входная группа создает праздничную атмосферу для гостей парка.

Источник: Комсомольская правда

Советский парк радует своих посетителей недавно установленной стильной световой вывеской с названием парка.

«Теперь вас встречает стильная световая вывеска с названием парка, которая красиво подсвечивает пространство и создает праздничную атмосферу», — сообщили в телеграм-канале «Городские парки».

На фоне этого обновления стоит отметить, что ранее в Советском парке была проведена реставрация надписи «Привет, Омск», которая была повреждена вандалами. В связи с этим местные власти призвали граждан бережно относиться к имуществу парка и сообщать полиции о любых актах вандализма.