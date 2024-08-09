Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы

Соглашение предусматривает, что граждане РК, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории специального административного района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на его территории без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней.
Постоянные жители района Макао, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории РК, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории республики без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать также 14 календарных дней.
«Проездной документ» означает:
Для граждан Казахстана:
- действительный дипломатический паспорт,
- действительный служебный паспорт,
- действительный паспорт гражданина РК.
Для постоянных жителей специального административного района Макао:
- действительный паспорт.
Соглашение совершено в городе Макао 9 апреля 2024 года в двух экземплярах, каждый на казахском, китайском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.