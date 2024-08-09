Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы

Соглашение предусматривает, что граждане РК, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории специального административного района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на его территории без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней.