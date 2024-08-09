Политолог Ухов назвал сплочение россиян определяющим фактором победы

Причем надо отдавать себе отчет в том, что если эта их «невовлеченная» позиция как бы «незамечания» идущего гигантского противостояния России и, по сути, всего западного мира никак не повлияет на их лично судьбу, если какой-то головорез в Киеве решит напасть на очередной мирный российский город или устроить теракт. То, что эти общественные группы как страус зарывают голову в песок, не избавит их в случае эскалации от угроз и реального физического ущерба. Пора бы, наверное, этим людям как-то повзрослеть что ли, оглянуться, оценить хотя бы поверхностно военно-политическую обстановку. Иначе будет как в той поговорке о том, что если ты не интересуешься политикой — то политика рано или поздно заинтересуется тобой.