Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске завершены поиски 25-летнего парня со шрамом на лице

Его местонахождение было неизвестно с 6 июля.

Источник: Соцсети

В Новосибирске завершились поиски 25-летнего парня. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

— Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались активисты.

Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение парня было неизвестно с 6 июля. В день пропажи он был одет в темно-синюю ветровку, черную футболку и синие джинсы. Среди особых примет волонтеры указывали шрам на лице.

Ранее мы писали, что городе Болотное Новосибирской области пропал 54-летний Леонид Протопоп. Утром 7 августа он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

— Леонид мог потерять память. В день пропажи он был одет в джинсовые синие шорты, серую футболку с зелеными полосками и сланцы. Среди особых примет — у мужчины не разгибается правая рука. Рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темные волосы, — рассказали КП-Новосибирск родственники пропавшего.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефону +7 (952) 909 39 95 или по номеру 112.

Помимо этого, накануне в Новосибирске завершили поиски 47-летнего мужчины. В какой одежде пропал сибиряк, выяснить не удалось, но с собой у него могла быть спортивная сумка.