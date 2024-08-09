В Новосибирске завершены поиски 25-летнего парня со шрамом на лице

В Новосибирске завершились поиски 25-летнего парня. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
— Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались активисты.
Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение парня было неизвестно с 6 июля. В день пропажи он был одет в темно-синюю ветровку, черную футболку и синие джинсы. Среди особых примет волонтеры указывали шрам на лице.
Ранее мы писали, что городе Болотное Новосибирской области пропал 54-летний Леонид Протопоп. Утром 7 августа он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.
— Леонид мог потерять память. В день пропажи он был одет в джинсовые синие шорты, серую футболку с зелеными полосками и сланцы. Среди особых примет — у мужчины не разгибается правая рука. Рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темные волосы, — рассказали КП-Новосибирск родственники пропавшего.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефону +7 (952) 909 39 95 или по номеру 112.
Помимо этого, накануне в Новосибирске завершили поиски 47-летнего мужчины. В какой одежде пропал сибиряк, выяснить не удалось, но с собой у него могла быть спортивная сумка.