В Ростове водитель наказал целый автобус из-за незаплатившего зайца

— Обычно так поступают преподаватели в попытке воспитания. Пытаются обратиться к коллективу, чтобы они объяснили человеку, что он не прав. В этом случае все покрывали зайца и не заставляли его платить, а винят водителя, — отметил в комментариях один из мужчин.