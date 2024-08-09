В Ростове водитель наказал целый автобус из-за незаплатившего зайца

В Ростове-на-Дону водитель автобуса наказал всех пассажиров из-за одного зайца, не заплатившего за проезд. На это в соцсетях пожаловался свидетель инцидента.
По словам очевидца, вечером водитель якобы «выключил кондиционер в полном людей салоне». Предположительно, так он пытался воздействовать на безбилетника, однако, какой именно реакции ожидал мужчина, неизвестно.
Одни интернет-пользователи возмутились подобным решением, другие же поддержали «воспитательную меру» и отметили, что нужно было просто выгнать нарушителя из автобуса.
— Обычно так поступают преподаватели в попытке воспитания. Пытаются обратиться к коллективу, чтобы они объяснили человеку, что он не прав. В этом случае все покрывали зайца и не заставляли его платить, а винят водителя, — отметил в комментариях один из мужчин.