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В Ростове водитель наказал целый автобус из-за незаплатившего зайца

Водитель автобуса в Ростове отключил кондиционер в салоне из-за безбилетника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель автобуса наказал всех пассажиров из-за одного зайца, не заплатившего за проезд. На это в соцсетях пожаловался свидетель инцидента.

По словам очевидца, вечером водитель якобы «выключил кондиционер в полном людей салоне». Предположительно, так он пытался воздействовать на безбилетника, однако, какой именно реакции ожидал мужчина, неизвестно.

Одни интернет-пользователи возмутились подобным решением, другие же поддержали «воспитательную меру» и отметили, что нужно было просто выгнать нарушителя из автобуса.

— Обычно так поступают преподаватели в попытке воспитания. Пытаются обратиться к коллективу, чтобы они объяснили человеку, что он не прав. В этом случае все покрывали зайца и не заставляли его платить, а винят водителя, — отметил в комментариях один из мужчин.