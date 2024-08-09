2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, несмотря на то что июль завершил 13-месячную серию рекордов температуры.
Об этом сообщила Служба мониторинга за изменением климата «Copernicus». По её данным, прошлый месяц был вторым самым тёплым за всю историю наблюдений с 1940 года, лишь немного прохладнее июля 2023 года. С июня прошлого года по июнь 2024 года каждый месяц ставил новый температурный рекорд для этого времени года, передаёт dw.com.
В июле средняя мировая температура составила 16,91 градуса Цельсия, что всего на 0,04 градуса ниже показателя за тот же месяц годом ранее. С января по июль глобальные температуры были на 0,7 градуса Цельсия выше среднего показателя за 1991−2020 годы.