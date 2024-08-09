2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Об этом сообщила Служба мониторинга за изменением климата «Copernicus». По её данным, прошлый месяц был вторым самым тёплым за всю историю наблюдений с 1940 года, лишь немного прохладнее июля 2023 года. С июня прошлого года по июнь 2024 года каждый месяц ставил новый температурный рекорд для этого времени года, передаёт dw.com.