Депутаты Заксобрания оценили готовность к зиме микрорайона Зелёный в Иркутске

Готовность к запуску теплового узла, который будет обеспечивать отопление в микрорайоне Зелёный Иркутска, проверили губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат ЗС Алексей Распутин, мэр Иркутска Руслан Болотов, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко.
Ситуация с отоплением микрорайона давно требовала решения. До настоящего времени жилые дома и соцобъекты здесь отапливались мазутной котельной, которая уже не могла обеспечить качество услуги. Поэтому было принято решение о строительстве нового теплового узла и переводе территории на централизованное тепло снабжение. Планировалось, что новую теплотрассу запустят в 2025 году, однако подрядчики справились быстрее.
Помимо более качественного обеспечения теплом, закрытие котельной улучшит и качество воздуха в этом районе.
В настоящий момент решается вопрос о подключении к централизованным теплосетям воинской части, расположенной в микрорайоне Зеленый.
Как подчеркнул Александр Ведерников, жизнеобеспечивающей инфраструктуре в тех районах, где расположены воинские части, необходимо уделять особое внимание.
— Депутаты Законодательного Собрания неоднократно поднимали проблему недостаточного финансирования военных городов, рассказал Александр Ведерников. — К примеру, такую ситуацию мы видим в Усолье-7 и в поселке Средний. Строительство теплового узла в иркутском микрорайоне Зеленый — это один из положительных примеров разворота внимания региональной власти к военным городкам. В условиях специальной военной операции это не только полномочия, это еще и морально-нравственная ответственность перед военнослужащими, которые сегодня, в том числе, несут боевое дежурство и перед их семьями. Необходимо создавать региональные программы поддержки муниципальных образований, которые были сформированы на базе военных городков. Это требуется для того, чтобы у них было финансирование по защищенным статьям на развитие и социальной инфраструктуры, и инфраструктуры жизнеобеспечения.
-