Открытие нового моста в Челябинске отложили на три месяца из-за дождей

Строительство ведет АО «Конар», а городская администрация взяла на себя обустройств тротуаров и велодорожки, благоустройство территории. С 1 декабря мост собираются открыть для пешеходов. Но привести в порядок площадки на берегах рассчитывают лишь следующей весной.