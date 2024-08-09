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Открытие нового моста в Челябинске отложили на три месяца из-за дождей

Вантовый пешеходный мост в Челябинске откроется 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Новый висячий мост через реку Миасс в Челябинске откроют 1 декабря.

По плану, сдать мост в эксплуатацию должны были в начале осени.

— Мост будет полностью готов в сентябре, однако прошедшие затяжные дожди вынудили нас корректировать график сдачи объекта, — пояснила мэр Челябинска Наталья Котова.

Течение Миасса размыло временную дамбу у моста. Теперь ее нужно починить и укрепить. А стройплощадка должна высохнуть, чтобы рабочие снова смогли взяться за дело.

Строительство ведет АО «Конар», а городская администрация взяла на себя обустройств тротуаров и велодорожки, благоустройство территории. С 1 декабря мост собираются открыть для пешеходов. Но привести в порядок площадки на берегах рассчитывают лишь следующей весной.