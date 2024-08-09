Из-за срыва капитального ремонта школы в Тайшете завели уголовное дело

Уголовное дело завели в Иркутской области из-за превышения должностных полномочий при выполнении муниципального контракта, а именно капитального ремонта школы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете Иркутской области.
Версия следствия заключается в том, что в 2021—2022 году неизвестные на данный момент работники администрации знали о том, что в одной из школ Тайшета не проводится капитальный ремонт, но все равно приняли якобы готовый объект и подписали все необходимые документы.
— Подрядчику заплатили 10 млн рублей, чем причинили ущерб муниципальному бюджету. Работы не были выполнены, контракт расторгнут, а это привело к срыву открытия школы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В рамках расследовании в администрации провели обыск, изъяли необходимые документы для дальнейшего изучения, также сейчас допрашивают должностные лица. В общем, проводят все необходимые следственные мероприятия для сбора доказательств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Тайшета увидел на улице медвежонка.