Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области заново назначили первого замминистра внутренней политики

Антон Киселёв вновь займет должность с 13 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области произошло переназначение первого заместителя министра внутренней политики. Пост займет Антон Киселёв. Распоряжение о назначении подписал и.о. губернатора и вице-губернатор Рустам Мингазов.

Антон Киселёв, который уже занимал эту должность с августа 2023 года, начнет исполнять свои обязанности с 13 августа на срок в один год. Напоминаем, что министерство внутренней политики региона было переименовано в начале 2024 года.

Министерство внутренней политики Омской области возглавляет Анастасия Терпугова, у которой в подчинении находится четыре заместителя. В апреле этого года министерство также сменило свое название.