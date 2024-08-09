В Омской области заново назначили первого замминистра внутренней политики

В Омской области произошло переназначение первого заместителя министра внутренней политики. Пост займет Антон Киселёв. Распоряжение о назначении подписал и.о. губернатора и вице-губернатор Рустам Мингазов.
Антон Киселёв, который уже занимал эту должность с августа 2023 года, начнет исполнять свои обязанности с 13 августа на срок в один год. Напоминаем, что министерство внутренней политики региона было переименовано в начале 2024 года.
Министерство внутренней политики Омской области возглавляет Анастасия Терпугова, у которой в подчинении находится четыре заместителя. В апреле этого года министерство также сменило свое название.