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Дегтярев предложил провести летние российско-китайские Игры в Калининграде

Калининград претендует на проведение летних российско-китайских Игр-2026 — об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, отметивший, что сейчас с Пекином обсуждается этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Калининградская область может стать идеальным местом для соревнований — «самый западный регион в сердце Европы», заявил министр. Дегтярёв отметил, что Игры объединят молодых атлетов из России и Китая в разных спортивных дисциплинах.