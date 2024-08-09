По его словам, Калининградская область может стать идеальным местом для соревнований — «самый западный регион в сердце Европы», заявил министр. Дегтярёв отметил, что Игры объединят молодых атлетов из России и Китая в разных спортивных дисциплинах.
Дегтярев предложил провести летние российско-китайские Игры в Калининграде
Калининград претендует на проведение летних российско-китайских Игр-2026 — об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, отметивший, что сейчас с Пекином обсуждается этот вопрос.