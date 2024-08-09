В каких регионах Казахстана в августе ожидается засуха

Согласно окончательным расчетам, в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики.
Засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.
Умеренно влажно в августе ожидается:
на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.
Умеренно засушливые условия:
- на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;
- в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;
- в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.