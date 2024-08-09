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В каких регионах Казахстана в августе ожидается засуха

Специалисты РГП «Казгидромет» опубликовали окончательный прогноз по засухе на август 2024 года. Особенно дефицит осадков ощутят жители некоторых районов Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Согласно окончательным расчетам, в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики.

Засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.

Умеренно влажно в августе ожидается:

на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.

Умеренно засушливые условия:

  • на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;
  • в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;
  • в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.

экология